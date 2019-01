Fumo da un appartamento di via del Coroneo, intervengono i vigili del fuoco

TRIESTE - A seguito di una chiamata che segnalava fumo e odore di bruciato alle ore 12.40 di oggi, 30 gennaio 2019, due squadre l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti per un sospetto incendio appartamento in uno stabile di Via del Coroneo.

Vigili del fuoco sul posto

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno riscontrato la presenza di fumo ma senza trovare nessun incendio. Sono quindi stati eseguiti dei sopralluoghi nei vari appartamenti dello stabile scoprendo che la causa del fumo e dell'odore di bruciato era dovuta ad una pentola che era stata lasciata sul fornello acceso. L'intervento è terminato alle ore 13.20.