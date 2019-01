Il libro della giungla – Il musical' al Teatro Verdi di Gorizia

GORIZIA – Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Kipling, 'Il libro della giungla – Il musical' andrà in scena al Teatro Verdi di Gorizia domenica 3 febbraio alle 16, ultima tappa del cartellone Verdi Young Pomeridiane. La produzione Sdt eventi potrà contare anche su una ospite d’eccezione, visto che ci sarà la partecipazione straordinaria di Juliana Moreira, showgirl brasiliana conosciuta e amata dal grande pubblico per trasmissioni come 'Paperissima'.

Una storia quella di Mowgli che ha appassionato intere generazioni: le gesta del bambino trovato dai lupi nella giungla e allevato nel branco, insieme all'amico del cuore, l’orso Baloo e alla pantera Bagheera, saranno raccontate in due ore di spettacolo adatto a tutta la famiglia. Non mancheranno ovviamente il serpente Kaa, affamato e pronto a ingoiare il piccolo Mowgli, la tigre Shere Kan, cacciatore di uomini, e il non meno terribile imperatore dei gorilla re Luigi, che farà di tutto per rubare i segreti del mondo umano. Un appuntamento all'insegna del divertimento con colpi di scena, musica, balli e scenografie travolgenti.

Uno spettacolo che saprà divertire e far riflettere grandi e piccoli sui valori dell'amore e dell'amicizia. I biglietti sono in vendita online sul circuito Vivaticket e nel Botteghino del Teatro in corso Italia (0481-383602), aperto da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30, oltre che in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle 15.