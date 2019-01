Porto Vecchio, Famulari: «Chiediamo svolta alla Giunta»

TRIESTE - «Questa è stata la prima vera apertura dell’opposizione alla maggioranza e a Dipiazza, ma deve essere anche una svolta, perché sino a questa delibera non abbiamo visto né disponibilità né concreto rispetto dell’opposizione». Lo afferma la segretaria provinciale del Pd di Trieste Laura Famulari, commentando il voto positivo del gruppo consiliare dem alla delibera sulle direttive per lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste.

Parla Famulari

Per Famulari «non c'è dubbio che tra il centrodestra e il Pd le differenze rimangono chiarissime, come abbiamo dovuto verificare dagli atti del vicesindaco e dalle decisioni anche recenti della maggioranza. Ma il Pd non si tira indietro quando c'è di mezzo il bene della città, e da oggi in poi sui temi dello sviluppo economico vogliamo esserci». «Ci saremo - aggiunge Famulari - su tutte le partite che riguardano il Porto nuovo, che è stato un investimento morale e politico del centrosinistra, e che ora è portato da tutti come un fiore all'occhiello. E facciamo attenzione, come Comune e Regione, perché i fiori che non vengono curati e bagnati appassiscono». «Vigileremo attentamente sugli ordini del giorno - puntualizza Famulari - affinché vi sia la più ampia partecipazione e ci sia la massima attenzione ai temi da noi proposti. Il sindaco vigili al contempo sulle intemperanze della sua maggioranza, dove - conclude - non tutti sembrano remare nella stessa direzione, neanche sul Porto Vecchio».