Auto parcheggiata prende fuoco in mezzo alla strada in via Buonarroti: intervengono i vigili del fuoco

TRIESTE - Alle ore 16.20 di oggi, 31 gennaio 2019, la prima squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta in Via Buonarroti per l'incendio di un'autovettura. La vettura era parcheggiata, le cause dell'incendio sono ancora da accertare non sono state coinvolte persone. Dopo l'estinzione del fuoco e aver messo in sicurezza il veicolo e l'area interessata i Vigili del fuoco sono rientrati in sede alle ore 17.10. Sul posto anche personale della polizia locale.