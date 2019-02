Zilli: «In arrivo 10 milioni di euro per le imprese della Regione»

TRIESTE - «Un momento importante di condivisione e confronto con le categorie produttive sulle iniziative fiscali introdotte in Finanziaria, anche in vista della stesura dei regolamenti attuativi e, quindi, della messa in campo effettiva di quei 10 milioni di euro che la Giunta Fedriga ha varato a vantaggio delle imprese e dei professionisti della nostra regione». Lo ha detto l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, al convegno organizzato con Confindustria Udine e dedicato ai provvedimenti in materia di Irap inseriti nella Finanziaria regionale 2019, approvata dal Consiglio regionale lo scorso dicembre.

Sostegno alle imprese

«Raccogliamo le proposte e i suggerimenti da parte delle categorie - ha ricordato Zilli - per poter concretizzare, nella fase applicativa della norma, gli elementi utili per poter stendere dei regolamenti efficaci e aderenti alle esigenze delle nostre imprese e dei nostri professionisti. Andremo così a sostenere - ha evidenziato - lo sviluppo socio-economico del Friuli Venezia Giulia, creando le condizioni di competitività per le nostre imprese».