Pensionata triestina uccisa, ex venditore di aspirapolveri di Pordenone condannato a 26 anni

TRIESTE - Tiziano Castellani, ex rappresentante di aspirapolveri, 45 anni, di Pordenone è stato condannato oggi in primo grado dal Tribunale di Trieste perché riconosciuto colpevole dell'omicidio di una anziana, Nerina Zennaro Molinari, di 87 anni, uccisa quasi tre anni fa. L'uomo è stato condannato a 26 anni di reclusione, di cui 22 per il reato di omicidio volontario e 4 per il reato di tentativo di esplosione.

La vittima sarebbe stata uccisa con un battitappeto

La titolare dell'inchiesta, il pm Cristina Bacer, aveva chiesto la condanna all'ergastolo. La Corte, presieduta da Filippo Gullotta, ha riconosciuto fondata l'accusa di omicidio volontario. La vittima sarebbe stata uccisa con un battitappeto nella sua abitazione di via Puccini a Trieste. Dopo l'omicidio, Catellani avrebbe chiuso l'appartamento con la donna dentro e avrebbe poi causato una fuga di gas allo scopo di fare esplodere l'alloggio e quindi cancellare le tracce dell'omicidio stesso. Le indagini sono state svolte dalla Squadra mobile di Trieste.