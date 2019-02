A Gorizia c'è Expomego, storica fiera campionaria tra Italia e Slovenia

GORIZIA - Il trend positivo delle ultime edizioni e le capacità di Expomego di rispondere alle esigenze delle imprese non solo di Gorizia e del goriziano, ma di un tessuto economico ben più ampio tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, sono le basi per un’altra edizione di successo, la 47^, che da giovedì 14 fino a domenica 17 febbraio saprà premiare gli espositori e soddisfare i visitatori. Expomego 2019, con la sua nuova immagine di campagna, è stata presentata nella sede di Gorizia della Camera di Commercio della Venezia Giulia, con gli interventi di Anna Cacciaguerra, Vice Presidente Udine e Gorizia Fiere, Gianluca Madriz, Vice Presidente Camera di Commercio della Venezia Giulia, Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia, Sebastjan Komel, Vicesindaco del Comune di Nova Gorica e Roberta Filipič, neo Direttore della Camera Regionale Imprenditoria Artigiana di Nova Gorica.

150 aziende (metà slovene)

Le aziende aderenti alla vetrina di cooperazione transfrontaliera sono circa 150 (di cui quasi la metà slovene) e occuperanno i padiglioni e le aree esterne del quartiere fieristico di Via della Barca rappresentando questi settori espositivi: arredamento, artigianato, casalinghi e corredo casa, edilizia, materiali e sistemi per il risparmio energetico, prodotti enogastronomici, serramenti, stufe e caminetti, focus espositivo dedicato alla promozione turistica ed enogastronomica della Valle dell’Isonzo. Expomego non è solo un’occasione di collaborazione transfrontaliera tra istituzioni, ma soprattutto un evento promozionale importante per le imprese che in fiera possono creare e rafforzare relazioni commerciali con un pubblico vasto, composto da italiani e sloveni. Fondamentale in questo senso è stato l’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2013 tra Udine e Gorizia Fiere e Camera territoriale artigianale imprenditoriale di Nova Gorica per il rilancio dell’economia nell’area transfrontaliera.

L’accordo, da subito tradottosi nell’apertura oltre confine dello sportello permanente di rappresentanza di Udine e Gorizia Fiere per le aziende della Slovenia, ottimizza e concretizza i rapporti istituzionali costruiti in questi anni.

Artigiani, imprenditori, agricoltori e operatori turistici

Anche quest' anno la maggior parte degli espositori sloveni proviene dalla Goriška e dai territori che si trovano lungo il confine con l’Italia: ad esporre sono artigiani, imprenditori, produttori agricoli e operatori turistici. Prevalgono le imprese del settore dei serramenti, del materiale edilizio, dei tendaggi, pavimenti in legno e del settore automobilistico. Il progetto di collaborazione è sostenuto anche dai Comuni della zona sulla quale opera la Camera dell’artigianato di Nova Gorica, con particolare attenzione del Comune di Nova Gorica.

Ingresso libero

Aperta al pubblico da giovedì 14 fino a domenica 17 febbraio con ingresso libero, Expomego numero 47 sarà inaugurata giovedì 14 febbraio, alle ore 17.30. Dopo gli interventi delle autorità - tra le quali è confermata la presenza di Zoran Simčič, Presidente Camera Regionale Imprenditoria Artigiana Nova Gorica e di Branko Meh, Presidente Camera dell’Artigianato della Slovenia - seguiranno il taglio del nastro, la visita dei padiglioni e, come è ormai tradizione, tappa obbligata nello stand della Camera di Nova Gorica per l'evento ‘Goriški dan’. Dopo il Festival del Goulash, l’omaggio allo Strudel e alla Jota che hanno caratterizzato le edizioni precedenti raccogliendo un ampio apprezzamento da parte dei visitatori, quest’anno lo 'special event' che terrà acceso lo spirito di incontro - confronto fra culture gastronomiche diverse sarà 'Il Maiale in Tavola nella Mitteleuropa'. L’iniziativa proporrà il maiale nelle sue diverse interpretazioni e lavorazioni.