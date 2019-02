Vasto incendio in capannone industriale: danni ingenti

GORIZIA - Un incendio di vaste proporzioni è divampato la notte scorsa in un grande capannone industriale. Dalle 3 varie squadre di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Gorizia hanno operato in via Terza Armata, fino alla tarda mattinata di domenica, per spegnere le fiamme.

Nel capannone erano stoccati materiali altamente infiammabili (tra cui mezzi agricoli e macchinari per il movimento terra) e questo ha reso più difficili e lunghe le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco.

La struttura è stata completamente distrutta dalle fiamme e indagini sono state avviate da parte dei carabinieri per accertare le cause dell'incendio. I pompieri sono giunti sul posto con quattro squadre provenienti da vari distaccamenti.