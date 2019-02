Da giugno due collegamenti estivi dal Trieste Airport per la Grecia

RONCHI DEI LEGIONARI - Palma Viaggi, grazie al successo della stagione estiva 2018 riconferma anche per il 2019 l’offerta per l’isola di Cefalonia, una destinazione molto richiesta che ha ottenuto rilevanti prenotazioni per tutta la scorsa l’estate, con circa 800 persone trasportate. L’ottima partnership con Trieste Airport si amplia quindi con l’introduzione di una seconda destinazione greca per l'estate 2019: l’isola greca di Lefkada, con volo su Preveza.

Voli a cadenza settimanale

Entrambi i voli saranno operati da Adria Airways e avranno cadenza settimanale, ogni domenica dal 16 giugno al 22 settembre 2019. Molte le offerte ricettive messe a disposizione, a seconda dei target di riferimento: dagli hotel di lusso, ai turistici, fino agli appartamenti, tutti selezionati dallo staff del tour operator, i clienti potranno quindi rivolgersi alle agenzie italiane del territorio per selezionare la migliore opzione di viaggio tra quelle proposte. Una settimana in bassa stagione costerà meno di 400 euro (viaggio e alloggio compresi). I clienti in partenza da Trieste Airport potranno inoltre usufruire di una promozione tariffaria presso il parcheggio P8, lasciando la propria auto in tutta sicurezza e convenienza partendo senza pensieri per la propria vacanza.

I commenti

«È con soddisfazione che vediamo Palma Viaggi promuovere da Trieste Airport questa seconda destinazione verso la Grecia, che arricchisce ulteriormente il nostro network e l'offerta per la nostra clientela. Questo investimento dimostra che Trieste Airport si pone in maniera competitiva sul territorio ed esercita una sempre maggior capacità di attrazione per Compagnie Aeree ed Operatori Turistici» commenta il direttore commerciale Trieste Airport Enzo Zangrilli. «Palma Viaggi è il più grande tour operator per tutte le destinazioni del Mediterraneo in Slovenia e siamo felici di potenziare la partnership con Trieste Airport, perché grazie alla nostra esperienza nel settore ed i nostri prodotti di punta, è possibile proporre la nostra offerta anche nell’area nord-est Italia tramite la preziosa collaborazione con le agenzie locali» afferma Leni Petek Rovšnik direttrice commerciale di Palma Viaggi.