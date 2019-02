La Polizia ferma un'auto con 24 cuccioli stipati nel bagagliaio

TRIESTE - Una pattuglia della Polizia stradale di Trieste, nel corso dell’ordinario servizio di vigilanza del raccordo autostradale RA13, ha proceduto al controllo di una vettura con a bordo due cittadini italiani, che trasportavano nel baule un cassone in legno appositamente realizzato per riuscire a stipare ventiquattro cuccioli (9 di razza maltese e 15 barboncini) privi di microchip e di vaccinazione antirabbica.

In seguito ai primi accertamenti svolti con il veterinario di turno che ha visitato i cuccioli nel canile di via Orsera, è stato disposto il sequestro sanitario, con la permanenza nella struttura. La Polizia ha quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà dei due soggetti italiani per avere trasportato questi animali da compagnia, al fine di trarne profitto, dopo averli introdotti nel territorio italiano senza le previste condizioni sanitarie indicate dalla legge 201/2010.