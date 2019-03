Si rinnova l'appuntamento con 'Il carnevale dei bambini 2019'

TRIESTE - Continua con grande entusiasmo l’esperienza più che positiva degli anni scorsi; anche quest'anno il Sap Trieste organizza una nuova edizione, assieme agli amici del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) e del Conapo (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco).Una famiglia ormai unica, unita in un pomeriggio di allegria e spensieratezza.

Una giornata ideata per i bambini ma che diverte ed aggrega anche le famiglie della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco.Anche quest’anno sarà possibile per i partecipanti, oltre che divertirsi, fare un po’ di bene a favore dell’associazione triestina Astro (Associazione triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini onlus). Venerdì 1 marzo dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede del Safoc (Sindacato Autonomo Forze dell'Ordine in Congedo) di via Revoltella 39 si terrà l’edizione del 2018 della consueta festa in maschera ricca di giochi, attrazioni e sorprese.

'Unità', 'legalità' e 'solidarietà' sono i valori fondanti di questa iniziativa che ancora una volta accomunano queste persone che mettono le loro professionalità al servizio della brava gente.Un’unica 'grande famiglia' riunita per i nostri bambini, valori questi da trasmettere alle future generazioni.