Da giovedì 28 febbraio entra nel vivo il carnevale di Trieste

TRIESTE - Una settimana ricca di emozioni, con il carnevale di Trieste che entrerà nel vivo a partire da giovedì 28 febbraio. Nella mattinata si terrà la sfilata delle scuole a San Giovanni e a Servola, dove, nel pomeriggio, alle 15.30 si potrà osservare il tradizionale corso delle serve. Sempre giovedì, a San Giovanni, avrà luogo alle 18 il concerto di Umberto Lupi e Deborah Duse.

Ci sarà la tradizionale consegna delle chiavi

Domenica 3 marzo si aprirà ufficialmente il carnevale di Trieste in piazza dell’Unità d’Italia con la consegna delle chiavi della città a Re Salvatore e Regina Paola Valmaura da parte del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e alla presenza della presidente del comitato di coordinamento del carnevale di Trieste e del palio cittadino, Sabrina Iogna Prat e del presidente onorario, Roberto de Gioia con l'animazione dello showman Mauro Manni e l'accompagnamento della show band Vecia Trieste, dal 2016 banda ufficiale del carnevale di Trieste.

In porto vecchio, nel nuovo spazio messo a disposizione dal comune per l'allestimento e il ricovero dei carri allegorici, si sta ancora lavorando con grande impegno alla loro realizzazione e a quella dei costumi per la tradizionale sfilata di martedì grasso, in programma il 5 marzo 2019, Trieste sta per tuffarsi di nuovo nel festoso clima di carnevale, pronta a ospitare la 28esima edizione del corso mascherato che assegnerà 'l'ambito palio' detenuto da Valmaura. In questa edizione saranno otto i rioni che si contenderanno il titolo, eccoli in ordine di sfilata: Valmaura, Cittàvecchia San Giusto, Servola, Roiano, Barriera Vecchia, Rozzol, San Giovanni e Borgo San Sergio. Da giovedì 28 febbraio a lunedì 4 marzo per le iscrizioni gratuite, riservate ai gruppi e alle maschere singole (sia adulti che bambini), e per tutte le informazioni del caso sarà attivo l'Infopoint trieste allestito in piazza dell’Unità d’Italia 4b (piano stradale del Municipio) aperto ogni giorno dalle 16 alle 19 (domenica 3 marzo anche dalle 11 alle 13). Visto il successo degli anni precedenti anche quest'anno sono stati invitati gruppi di maschere dal carnevale muggesano, da quello carsico e dai carnevali della regione.

Il percorso della sfilata

Il percorso della sfilata sarà lo stesso dello scorso anno e sarà presentata dallo speaker Maurizio Testi di Radio Punto Zero. Da piazza Oberdan si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani e corso Italia per sfociare in piazza dell'Unità d'Italia, dove si concluderà e dove, in attesa del verdetto e, al termine delle premiazioni, si scatenerà il ballo con dj.

Saranno molteplici anche le iniziative rionali, con la presenza di sfilate dove i protagonisti anche quest'anno saranno soprattutto i bambini delle scuole, degli asili nido e dei ricreatori comunali. Il Carnevale si festeggerà come sempre anche nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nei ricreatori del Comune di Trieste con la partecipazione di tutti i bambini iscritti di varie età.

Gli appuntamenti a Servola

A Servola, la culla del carnevale triestino, per tutta la settimana, come da tradizione, rimarranno aperte trattorie, osterie, bar, pizzerie, circoli e osmize per offrire ospitalità e ristoro con sottofondo musicale a condizioni speciali alle maschere e mascherine. Non mancherà, forte del successo delle passate edizioni, il tradizionale concorso per le migliori specialità culinarie: dopo la più bona jota servolana, i più boni fasoi e luganighe, i più boni gnocchi de pan, la miglior «calandraca» e le più bone «polpette col sugo», quest'anno al circolo Falisca, la sera di lunedì 4 marzo si premierà el più bon pasticio con qualsiasi sugo (consegna entro le ore 17.30). A grande richiesta tornano anche la musica e l’animazione in piazza per i più piccoli in piazza Unità sabato 2 marzo, dalle 14 e domenica 3 marzo, dalle 10.

Alla pizzeria Arcobaleno è in corso infine una mostra di 20 opere sul tema del carnevale dell'artista Lodovico Zabotto a cura del gruppo amici Amèbe dal titolo 'Sorrisi in maschera'.

Dove trovare tutte le info

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sul carnevale 2019, sono attivi anche quest'anno il sito internet, online all'indirizzo www.carnevaletrieste.it, dove reperire tutte le informazioni, e il gruppo facebook ufficiale Il carnevale di Trieste, con foto e notizie sempre aggiornate.