Fincantieri, Fedriga: «Alleanza con la Regione su occupazione e ambiente»

MONFALCONE - «Il rapporto tra Fincantieri e le istituzioni locali, in primis la Regione, si sta sviluppando in maniera sempre più costruttiva, superando alcune criticità del passato e andando a creare una nuova relazione che lega gli insediamenti produttivi al territorio all'insegna della sostenibilità ambientale e dell'occupazione». Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della cerimonia ufficiale di consegna a Costa Crociere della nave Costa Venezia, svoltasi nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e il sottosegretario all'Ambiente, Vannia Gava.

La collaborazione con Fincantieri

Fedriga, ringraziando l'amministratore delegato Giuseppe Bono, ha parlato di una vera e propria alleanza con Fincantieri, alla luce della disponibilità della società a realizzare dei progetti concreti, in particolare sull'occupazione, a beneficio dei cittadini della regione. «A questo proposito - ha sottolineato il governatore - abbiamo messo in campo con Fincantieri un'azione strategica nel settore della formazione, con l'obiettivo di creare i profili idonei a essere inseriti professionalmente e dando, in questo modo, una vera opportunità occupazionale ai giovani e a coloro che hanno perso il lavoro a causa di quelle crisi industriali che hanno attanagliato il nostro territorio».

Nuova nave ammiraglia

Ha partecipato alla cerimonia, tra gli altri, oltre al sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, che ha ricordato la valenza dell'economia del mare per il Friuli Venezia Giulia, rimarcando il sistema portuale regionale quale elemento di competitività a vantaggio della crescita economica e del lavoro. Costa Venezia, la nuova ammiraglia della compagnia di proprietà della Carnival Cruise di 135 mila tonnellate di stazza lorda, batterà bandiera italiana. La prima crociera partirà da Trieste il 3 marzo, con destinazione Grecia e Croazia. Seguirà la crociera inaugurale di 53 giorni che ripercorrerà la rotta seguita da Marco Polo attraverso Mediterraneo, Medio Oriente e Asia Orientale, per approdare a Tokio.