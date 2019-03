A Gradisca d'Isonzo arrivano 'I ruggenti anni '20'

GRADISCA D'ISONZO - La presentazione ufficiale della serata verrà fatta nel palazzo del comune,secondo piano, lunedì 4 marzo alle 18. Il concerto-spettacolo che ha già incantato migliaia di spettatori approda al nuovo teatro comunale di Gradisca d'Isonzo. Le musiche dei ruggenti anni '20 riproposte nelle orchestrazioni originali, accendono una miscela esplosiva che vi farà sobbalzare sulle poltrone!

La Trieste early jazz orchestra,diretta dal Mo. Livio Laurenti, sarà accompagnata dalla voce di Paolo Venier e i balli 'Lindy Hop' di Eva & Metod, insegnanti dello studio Dansa di Lubiana. Il tutto sotto la regia di Elisabetta Gustini. Non sarà un concerto solo per jazzofili, ma uno spettacolo davvero per tutti. Evento organizzato in collaborazione con il comune di Gradisca.

Biglietti: euro 15 e, euro 12 i ridotti per gli under 18 e over 65. Prevendita: cassa del teatro, Via Ciotti 1 Tel. 0481969753 Martedì: ore 17 - 19 Sabato: ore 10:30 - 12:30