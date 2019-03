Ragazzino di 13 anni scivola e muore dopo un volo di 30 metri

DUINO AURISINA - Drammatico incidente sul Sentiero Rilke mercoledì 6 marzo. Intorno alle 17 un ragazzino di tredici anni, A.R., di borgo San Mauro di Sistiana, è scivolato perdendo la vita dopo un volo di trenta metri. Il ragazzo si trovava sul sentiero in compagnia della madre e a un certo punto ha scavalcato la recinzione di protezione per affacciarsi in un punto panoramico.

Il fogliame presente al suolo gli ha fatto perdere aderenza facendolo precipitare. Sul posto sono arrivate subito le squadre speciali dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico e l'elisoccorso. Il team presente sul velivolo, composto da tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino Fvg e medico, ha effettuato subito una verricellata in parete, non potendo far altro che constatare il decesso del giovane. La sua caduta è stata fermata dopo trenta metri su una cengia (un camminamento orizzontale di roccia presente sulla parete): per recuperarlo è stato necessario che i soccorritori, due Vigili del Fuoco e quattro tecnici del Soccorso Alpino, si calassero in un primo tempo fino alla cengia e poi, sistemato il ragazzo sulla barella, effettuassero con la stessa ulteriori calate di corda per circa altri sessanta metri fino ai piedi della parete rocciosa.

Sul posto anche le forze dell'ordine. Le operazioni si sono concluse intorno alle 20.30.