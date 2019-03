Trieste, uno spettacolo a favore degli anziani in difficoltà

TRIESTE - Si è concluso con una raccolta di 2.300 euro il progetto di fundraising realizzato dall’Associazione de Banfield al teatro Rossetti, in occasione della messa in scena dello spettacolo 'Un momento difficile'. «Siamo davvero grati a tutta l’organizzazione del teatro Rossetti, agli attori Ariella Reggio e Massimo Dapporto e a tutti gli spettatori che alla fine dello spettacolo hanno voluto lasciare una donazione in favore degli anziani e dei famigliari seguiti dall’associazione - ha dichiarato la direttrice Giovanna Pacco - il progetto è stato un bellissimo esempio di collaborazione tra mondo della cultura e del sociale».

Nel corso delle sei rappresentazioni i volontari dell’associazione sono stati a disposizione del pubblico per dare informazioni e raccogliere i contributi che permetteranno di offrire più di 200 ore di assistenza domiciliare. «La raccolta fondi dell’Associazione de Banfield è sempre aperta - ha concluso Giovanna Pacco - sul nostro sito internet (www.debanfield.it) si possono trovare tutte le informazioni. Anche una piccola donazione è un grande dono per i nostri anziani. Il prossimo appuntamento con la solidarietà è fissato per l’8 aprile con il torneo di burraco all’ Antico Caffè San Marco.»