Arrestato dai Carabinieri l'autore della sparatoria di Roiano

TRIESTE - E' stato arrestato dai Carabienieri l'uomo che, nella notte tra venerdì e sabato, aveva sparato contro una persona che si trovava all'interno di un Opel Station Wagon nel rione di Roiano, a Trieste.

Come riporta il quotidiano 'Il Piccolo' oggi in edicola, i carabinieri avrebbero interrogato e sottoposto a fermo un uomo, pugliese. Le poche notizie trapelate confermerebbero che i colpi esplosi dall'Italiano di origine pugliese erano rivolti a un cittadino straniero dell'Europa dell'est. L'aggressore si sarebbe infatti avvicinato all'auto attrono alle 5 del mattino e una volta estratta l'arma avrebbe sparato più colpi mandando in frantumi il vetro dell'auto. Sempre secondo le notizie trapelate sarebbe stata poi proprio la presunta vittima a telefonare ai carabinieri, che nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciare l'aggressore.