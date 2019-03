Presentato il sito web e la call scientifiche di 'Esof2020'

TRIESTE - «In questa città si respira scienza 365 giorni all'anno ed è questo uno dei motivi per cui Trieste si è aggiudicata l'importante opportunità offerta da 'Esof2020'. Tra gli obiettivi della manifestazione ci sarà quello di avvicinare sempre più i cittadini alle istituzioni scientifiche del territorio».

Il progetto

Lo ha detto l'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga alla presentazione del lancio ufficiale del sito web di 'Esof2020' e delle call scientifiche, ovvero le proposte che perverranno online degli argomenti che saranno poi affrontati nelle sessioni di lavoro. Definendo la manifestazione scientifica che metterà al centro dell'Europa Trieste 'un sigillo per questa città', Roberti ha sottolineato l'impatto virtuoso generato dal tessuto istituzionale dedicato alla ricerca, che connota non solo l'area giuliana ma tutta la regione.

Il tema

Tema importante, secondo l'assessore, è rappresentato dall'integrazione tra le realtà scientifiche e il territorio, sia dal punto di vista economico, con le realtà produttive, che da quello culturale, a livello di condivisione con la cittadinanza. «E proprio sotto questo ultimo aspetto - ha spiegato Roberti -, l'iniziativa delle call scientifiche presentata oggi, che prevede un diretto coinvolgimento di tutti coloro i quali vorranno portare il proprio contributo in termini di idee e di proposte, rappresenta un'azione concreta di compartecipazione con la comunità locale». Infine, partendo dall'attività generata sin da questa prima fase dell'organizzazione dell'evento «Che è la miglior dimostrazione di come la manifestazione si stia già rilevando un successo», l'assessore ha concluso affermando che il processo avviato con l'Euroscience Open Forum non terminerà nel luglio del prossimo anno, ma continuerà nel tempo portando sviluppo e crescita a tutto il Friuli Venezia Giulia. Ha partecipato alla presentazione, tra gli altri, anche l'assessore alla comunicazione del comune di Trieste Serena Tonel.