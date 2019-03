Il presidente Fvg Fedriga è ricoverato in ospedale con la varicella

TRIESTE - Secondo quanto si legge sulla stampa, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è ricoverato in ospedale a causa della varicella. Proprio in questa occasione il dottore Roberto Burioni (accademico e divulgatore scientifico italiano, attivo come ricercatore nel campo relativo allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani contro agenti infettivi), tramite un articolo pubblicato su medicalfacts.it, ci ricorda nuovamente quanto sia importante vaccinare i più piccoli per difendere loro e chi gli sta attorno da gravi malattie come questa.

Il medico inoltre ci esorta a stare ancora più attenti se siamo adulti e non abbiamo ancora contratto questa malattia, il dottore, in questo caso, ci consiglia infatti con ancora più veemenza di vaccinarci. Tutto ciò non sarebbe per difendere gli altri, ma, come ci tiene a precisare Burioni: «La varicella è una malattia molto contagiosa e prenderla da adulti è davvero qualcosa di molto, molto, molto spiacevole. Nel migliore dei casi passate quindici giorni a grattarvi come i pazzi, nel peggiore possono accadere tanti guai, che non sto a elencare ,ma che potete evitare con una semplice, sicura ed efficace vaccinazione. Se poi oltre a essere adulti siete donne in età fertile, ricordate che contrarre la varicella mentre si aspetta un bambino non è un guaio: è una tragedia. Poi vedete voi».

"Negli ospedali non mancano mai pazienti ricoverati, perché non si sono vaccinati e che stanno soffrendo pene dell’inferno a causa di una varicella: vedete voi se volete essere uno di questi», conclude il medico.