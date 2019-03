Pallacanestro, Trieste cade sul campo della Dolomiti Energia Trentino

TRIESTE - Lotta fino alla fine, ma cede nell'ultimo periodo l’Alma Pallacanestro Trieste alla BLM Group Arena. Sul campo della Dolomiti Energia Trentino perde: 82 - 75, in un match che ha messo sul piatto grande fisicità da ambo le parti.

La partita

Trieste parte con il quintetto formato da Wright, Sanders, Strautins, Da Ros e Knox mentre risponde Buscaglia con Craft, Marble, Gomes, Pascolo e Hogue. L’inizio vede le due formazioni in equilibrio nel punteggio, poi la Dolomiti Energia cerca una fuga con due triple di Craft ed un 'fallo e vale' di Hogue: 12 - 6 per i locali, ma la tripla di Sanders interrompe il break. L’Alma può contare su uno strepitoso Justin Knox (7/9 da due, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi), che fattura 11 punti e 4 rimbalzi nel solo primo quarto, prima di uscire per due falli: l’apporto del lungo Usa dà il vantaggio all’Alma sul 19 - 21, poi nel finale è Mosley che regala spettacolo e, con una schiacciata volante e due liberi a due decimi dalla fine, tiene Trieste a contatto.

Il secondo periodo

Nel secondo periodo, apre Marble con una schiacciata (28 - 25), ma l’Alma è sempre lì: Cavaliero alza la parabola e ridà il vantaggio ai biancorossi, poi una sequela di falli mandano in panchina per terza penalità sia Peric che Cavaliero. La Dolomiti Energia cerca di mettersi a difesa a zona, ma subito Fernandez la 'buca' con una bomba (31 - 32): si continua a giocare in grande equilibrio, con gli americani protagonisti da una parte e dall’altra. Sanders ha un 'flash' da cinque punti di fila, mentre Craft (3/4 da due, 2/4 da tre, 7 rimbalzi, 4 assist, 4 falli subiti) e Sanders si scambiano cortesie in penetrazione, fissando il 40 - 39 del 20’.

La ripresa

In apertura di ripresa arriva subito un 5 - 0 per i locali: sembra il momento migliore per i bianconeri, con la schiacciata di 'Beto' Gomes che dà il +8 a Trento (49 - 41). Risponde ancora Justin Knox, che però commette il suo terzo fallo e deve uscire: Dragic tiene in rotta di galleggiamento l’Alma, ma il vero protagonista è l’ex dell’incontro Jamarr Sanders (1/2 da due, 6/10 nelle bombe, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi), che con tre bombe (insieme a una di Peric) origina il parziale di 4 - 14 che spinge avanti di cinque lunghezze i biancorossi, alla sirena del trentesimo.

La caduta

L’inizio dell’ultimo periodo è però traumatico per Trieste: Trento inanella un 9 - 0 con Flaccadori e Mian protagonisti. Il digiuno è spezzato da un canestro in giro e tiro di Da Ros, che dà il meno due, ma ancora la coppia Mian - Flaccadori allontana la Dolomiti Energia: 75 - 68 e coach Dalmasson chiama time out a 4’38’’ dalla fine. Sanders regala ancora speranze ai biancorossi con la bomba del 75 - 71 ma uno sfondamento fischiato a Knox e la tripla dall’angolo di Hogue (5/7 da due, 1/1 da tre, 4/9 ai liberi, 7 falli subiti, 6 rimbalzi) danno il vantaggio definitivo ad una Trento che vince 82 - 75.