'Dinamica' la prima microfibra ecologica italiana conquista il salone di Ginevra

GORIZIA – Ingresso trionfale di 'Dinamica' al salone di Ginevra 2019, uno dei più attesi eventi dedicati al futuro dell’auto. Le elevate prestazioni e lo stile raffinato della prima microfibra ecologica made in Italy, combinati alla filosofia eco-conscious e animal-friendly dell’azienda che la produce (la Miko di Gorizia), hanno conquistato il cuore di prestigiosi produttori dell’automotive. Citroen, Jeep, Kia, Nissan, Mercedes-Benz, Brabus, Seat, Skoda, Vw e Smart l’hanno scelta per rivestire alcuni modelli auto che hanno fatto il loro debutto mondiale a Ginevra, sfoggiando rivestimenti in microfibra by Miko.

Mercedes-Benz ha stupito i più appassionati vestendo in 'Dinamica' una serie di show car esclusive e grintose: dall’anteprima mondiale della Cla Shooting Brake Orange Edition, alla versione aggiornata della Amg Gtr Roadster, alla Amg s 65 Final Edition, la berlina presentata in edizione speciale. Tra le principali novità del brand della stella rientrano la Si Grand Edition distintasi per il grande comfort e l’ibrido sportivo Amg Gle 53. Molto attese la versione a quattro porte della Amg Gt 53 a, la Classe S500 E e la Classe G 350d.

Jeep ha scelto un nuovo allestimento in 'Dinamica' per interpretare l’anima spregiudicata della Cherokee. Presentata al pubblico di Ginevra, la nuova Seat MiniMò concept che riserva un’accoglienza speciale con la seduta posteriore rivestita in grigio 'Dinamica'. Non potevano mancare i rivestimenti in suede a bordo di due modelli Skoda: il Suv compatto Kamiq e la Vision iV concept, il crossover coupé che sfoggia prestigiosi dettagli impreziositi da incisioni e perforazioni laser. Stile impeccabile anche per l’innovativa Forease+ concept, che prende forma dalla Eq Fortwo Cabrio e che è la novità che Smart svela in anteprima al Motor Show. Non poteva mancare la microfibra per esaltare l’anima sportiva della Proceed, la prima shooting brake a firma Kia. Per Volkswagen, 'Dinamica' ha fatto la sua comparsa sulla versione rivisitata di Golf Gti Tcr e sul Multivan 6.0, sulla nuova T-Cross R-line e sulla nuova Tiguan R-line.

Benedetta Terraneo, responsabile marketing dell’azienda Miko produttrice di 'Dinamica', ha così espresso la sua soddisfazione al rientro dal salone: «Al salone di Ginevra, che rimane un punto di riferimento fondamentale per il mercato dell’automotive, un numero elevato di modelli auto veste 'Dinamica'. La ricerca di elevate prestazioni, senza rinunciare al prestigio e allo stile del made in Italy, abbinata alla scelta di materiali eco-conscious che ci caratterizza da sempre, attestano 'Dinamica' tra le scelte vincenti delle grandi case automobilistiche a livello globale. Attraverso il dialogo con i nostri fornitori e clienti, – prosegue la Terraneo - riusciamo a sviluppare percorsi di ricerca volti a ottenere soluzioni su misura per il mercato e a migliorare continuamente le performance del nostro prodotto».