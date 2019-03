Via Giulia: combustione senza fiamma, evacuata una palazzina

TRIESTE - Nella tarda serata del 19 marzo i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti in seguito a una chiamata che segnalava il vano scale di uno stabile di Via Giulia invaso dal fumo.

Giunti sul posto i vigili hanno fatto evacuare lo stabile dopo aver trovato che in un locale, per cause da accertare, era in corso una combustione senza fiamma. Tre sono state le persone controllate dal personale sanitario del 118. Lievi i danni, limitati al locale interessato dalla combustione. Dopo l'aerazione dei locali e la verifica dell'assenza di monossido di carbonio i Vigili del fuoco hanno permesso alle persone di rientrare nei propri alloggi. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato.