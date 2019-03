Al politeama Rossetti arriva '100km di Arabesque' per una magnifica serata di balli

TRIESTE - Nel fitto calendario di iniziative che vogliono festeggiare i 30 anni dalla fondazione di Arteffetto, compagnia professionale di danza, e i 20 dall'inizio dell'attività di formazione con ArteffettoDanza, rientra anche uno spettacolo particolare: '100km di Arabesque'. Giunto alla sua seconda edizione, vuole offrire alle scuole di danza che operano nel raggio di 100 chilometri di distanza da Trieste, un momento di scambio e confronto, volto alla crescita reciproca e a seminare il corretto senso della competizione a tutti gli allievi.

Il programma

Domenica 24 marzo alle 18, sul prestigioso palcoscenico del politeama Rossetti di Trieste, sette scuole di danza sfodereranno gli artigli, per mostrare al pubblico presente tutto il loro sapere a riguardo della danza classica, moderna, contemporanea e tap. In tutto gli allievi saranno un centinaio di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, provenienti da scuole regionali e non solo. A fare gli onori di casa ci penserà ArteffettoDanza con due coreografie di gruppo. La prima è dedicata all’imminente arrivo di una delle stagioni più amate: la primavera! Sulle note immortali di Vivaldi, cinquantacinque allievi dagli 8 ai 65 anni ne racconteranno i vari aspetti: la pioggia, il potersi alleggerire dai cappotti, i bozzoli che si trasformano in farfalle nonché l’arrivo delle allergie. A chiudere la serata, sempre i padroni di casa che, sulle coreografie di Attilio De Gregorio, Corrado Canulli, Cristina Pittoni, Elisabetta Romanelli e Giulia Cechet, presenteranno una Folk Suite, rileggendo alcune delle danze popolari tra le più conosciute: tarantella, paso doble, scozzese, russa, rumena, per chiudere con un Sirtaki che vedrà sul palco sessantasette allievi di ogni età.

Tutto ciò grazie alle capacità didattiche e coreografiche di Ambra Cadelli, Attilio De Gregorio, Corrado Canulli, Cristina Pittoni, Daša Grgič, Elisabetta Romanelli e Giulia Cechet, colonne portanti della scuola ArteffettoDanza. Infine una piccola novità: visto il grande successo che i corsi di Swing e le sue tante varianti stilistiche stanno ottenendo, assisteremo ad una esibizione dei due campioni canadesi in forza presso ArteffettoDanza, Cassandra Hargrave e Guillaume Guida, accompagnati da una decina di allievi triestini. Ricordiamo inoltre che Arteffetto sostiene Azzurra Onlus e come da una decina d’anni a questa parte, il suo presidente Alfredo Sidari sarà presente per raccontare progetti e bisogni di questa piccola ma grande realtà. La prevendita dei biglietti continua presso la biglietteria del politeama Rossetti, il Ticket Point e il circuito Vivaticket,