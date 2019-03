Al via domenica 5 maggio la 'Generali Miramar Family'

TRIESTE - La 'Generali Miramar Family', la grande corsa non competitiva in programma domenica 5 maggio, organizzata dall’Apd Miramar, si presenta rinnovata e con un nuovo spirito. Testimonial d'eccezione sarànno Uolter-Flavio Furian e Maxino che percorreranno i 7 km del tracciato assieme ai 6mila partecipanti di tutte le età e con i quali interagiranno dalla partenza all' arrivo, contribuendo a rendere indimenticabile una domenica all'insegna della migliore triestinità. Per tutti quelli che taglieranno il traguardo quest'anno verrà consegnata anche una speciale medaglia, a ricordo di un evento dal sapore unico.

Il percorso

La partenza è come sempre da Miramare, dove i partecipanti saranno trasportati dai mezzi della Trieste Trasporti e dove troveranno già un clima di musica e intrattenimenti, grazie alla consolidata collaborazione con Radio Punto Zero. Dopo lo il via il tracciato proseguirà lungo Barcola, viale Miramare, e in porto vecchio. Qui ci sarà la novità del 2019, un’area di giochi gonfiabili da affrontare in tutta sicurezza. Chi invece vorrà proseguire verso la fine potrà comunque farlo, anche senza usufruire del 'Punto fun'. Il percorso continuerà poi lungo le Rive, fino all’arrivo in piazza Unità d’Italia.

Il commento

La parola d’ordine della nuova 'Generali Miramar Family' sarà il divertimento, in tal senso saranno benvenuti costumi, maschere, parrucche e accessori, per dar vita a una vera e propria festa colorata. «È l’anno della svolta per il 'Trieste Running Fsetival' che si concentra sulle sue manifestazioni più apprezzate dalla città, stringendosi attorno alla Trieste dei giovanissimi e delle famiglie – spiega il presidente di Apd Miramar, Fabio Carini - ma anche alla Trieste dello sport per tutti e del sano divertimento collegato all’attività motoria. In questo senso va la 'Generali Miramar Family', valorizzata da testimonial tanto amati localmente e da un’area 'Fun' totalmente innovativa dove adulti e bambini potranno scoprire il fascino di un entertainment mai visto prima in questo contesto. Miramar si evolve - conclude Carini - perché il 'Trieste Running Festival' è la vera anima di una città che tutti vogliamo in rampa di lancio».

Le iscrizioni

Le iscrizioni alla 'Miramar Family' sono già aperte online, sul sito www.triesterunningfestival.com, con tariffe agevolate per famiglie, bambini e per i gruppi formati da più di cinquanta persone. Sarà proprio la grande corsa non competitiva al centro del 'Trieste Running Festival', che prevede anche la 'Miramar Young', che si terrà giovedì 2 maggio in piazza Unità d’Italia con iscrizione gratuita, e la 'Trieste 21K', la mezza maratona da Aurisina domenica 5 maggio. Sabato 4 maggio spazio anche a diversi eventi collaterali, tra Rive e piazza Unità d'Italia, con la collaborazione di società e associazioni sportive del territorio.