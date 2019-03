A teatro arriva 'SUGGESTIONI, Linguaggi silenziosi'

CORMONS - Conto alla rovescia per l’edizione 2019 di 'SUGGESTIONI, Linguaggi silenziosi', una vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia promosso da Ente regionale teatrale e Circuito multidisciplinare del Fvg, in collaborazione con a.ArtistiAssociati, in programma sabato 23 alle 20.30 e domenica 24 marzo alle 17.30 presso il teatro comunale di Cormons.

Il titolo scelto per la dodicesima edizione paragona lo studio della danza allo studio di un nuovo linguaggio: ogni movimento è una parola, ogni passo una nuova punteggiatura. Il linguaggio della danza però non si gode con le orecchie ma con gli occhi; l'arte dell'orazione diventa dunque l'arte del movimento. «Il ballerino è un oratore che parla un linguaggio silenzioso». affermava Igor Stravinsky, lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare l’impegno, la passione, il sacrificio ed il rigore con cui i giovani danzatori si dedicano all’arte coreutica e dar loro un’opportunità di visibilità, in un’atmosfera di socializzazione e sano confronto tra tutti i partecipanti. All'evento parteciperanno ben ventisei scuole di danza, suddivise fra sabato e domenica provenienti da tutta la regione.