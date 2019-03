Al via giovedì 2 maggio la 'Generali Miramar Young'

TRIESTE - L'inaugurazione del Trieste Running Festival 2019 sarà riservata alla 'Generali Miramar Young', la corsa totalmente gratuita per gli alunni delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado (con la consueta deroga per i piccolissimi che saranno sempre ben accetti) che, per la prima volta, sarà nel segno di 'Generali' così come da anni lo è già la Miramar Family.

La Manifestazione

La manifiestazione è organizzata da Apd Miramar in collaborazione con il comune di Trieste, la 'Generali Miramar Young' è in programma giovedì 2 maggio, dalle 10, in piazza Unità d’Italia, con un tetto massimo di iscrizioni fissato a quota 2mila. Per iscriversi, con la classe o singolarmente, basta collegarsi al sito www.triesterunningfestival.com, compilare i moduli online e inviarli via email a info@triesterunningfestival.com . A ogni partecipante sarà consegnato il kit comprendente la sacca Generali, la t-shirt ufficiale e il pettorale, mentre una medaglia attende tutti i giovani atleti al traguardo. «Per noi – commenta il direttore sportivo di Apd Miramar, Antonella Derin – è sempre un grande onore realizzare l’evento simbolo di una Trieste che guarda al futuro, una giornata all’ insegna dello sport, del divertimento e di emozioni indimenticabili che solo figli e nipoti sono in grado di trasmettere agli adulti». «Generali promuove le attività sportive, incoraggiando uno stile di vita salutare, teso a migliorare il benessere delle persone – afferma Simone Bemporad, direttore della comunicazione e degli affari istituzionali di Assicurazioni Generali - favorisce le partnership con organizzazioni che condividono questi valori, prestando sempre particolare attenzione a diffondere la cultura dello sport tra i giovani e i valori di solidarietà e integrazione sociale che ad esso sono legati».

Il programma

Oltre al ciclismo, Generali sostiene la corsa, uno sport in forte crescita, caratterizzato da una grande disciplina e uno stretto legame con il territorio. La manifestazione, che può contare anche sul sostegno di Fondazione CrTrieste, Ocean e Az Carta, sarà seguita in diretta da Radio Punto Zero, presente anche con una postazione dedicata. Nessuna classifica a fine giornata, ma dopo ogni singola batteria i primi tre che taglieranno il traguardo riceveranno la medaglia sul podio. I primi a partire saranno i più piccoli, di due anni, che dovranno percorrere 50 metri. Seguiranno, con 100 metri, i bimbi di 3-4 anni, 150 metri per chi ne ha compiuti 5, si sale a 200 metri per le prime elementari, a 300 per le seconde e a 400 per le terze. Concluderanno la giornata le quarte e quinte elementari con 500 metri e le medie con 600. Partenza della prima batteria alle 10, a seguire tutte le altre. In caso di maltempo la corsa sarà rinviata al giorno dopo, con gli stessi orari e modalità. Le foto saranno in vendita a fine giornata su getpica.com.