Scalatore precipita per 8 metri: in ospedale con traumi a testa, bacino e schiena

TRIESTE - Un uomo del 1979 di Imponzo, M. G., è precipitato in Val Rosandra durante una manovra di calata dalla parete. Lo scalatore si trovava nel settore dei Falchi e si stava scendendo da una delle vie ivi attrezzate quando è precipitato per circa otto metri impattando prima sulle rocce e poi ai piedi della parete stessa. Ha riportato diversi traumi alla testa al bacino e alla schiena ma è rimasto sempre cosciente.

I tecnici del Soccorso Alpino di Trieste, in tutto 8 uomini, sono giunti sul posto assieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118 percorrendo con i mezzi la ciclabile (ex ferrovia) che corre sopra le pareti, e poi in dieci minuti di sentiero hanno raggiunto il ferito. Questi è stato stabilizzato e posto prima nella barella spinale e con questa dentro la barella del Soccorso Alpino per essere issato sul tratto piu ripido con un sistema di paranchi fino alla strada ed essere condotto all'ospedale di Cattinara.