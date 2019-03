Arriva a teatro Geppi Cucciari

GORIZIA – Il cartellone di prosa della stagione artistica 2018/2019 del teatro Verdi di Gorizia si chiude con 'Perfetta' della comica, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice Geppi Cucciari, giovedì 28 marzo alle 20.45.

Lo spettacolo

Un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Però è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la 'radiografia' sociale, emotiva e fisica di 28 comici e disperati giorni della sua vita. Scrittura e regia sono di Mattia Torre, celebre sceneggiatore, autore teatrale e regista del panorama italiano; fra gli altri, è tra gli autori del programma 'Parla con me' di Serena Dandini e, dal 2007, della prima, seconda e terza stagione di 'Boris', per Fox Italia. Con gli stessi autori, scrive e dirige 'Boris – il film'. «Amo la tv e amo farla, ma la tv entra in casa tua. Ogni giorno, per tutti. Chi viene a teatro esce di casa e sceglie di vedere te, proprio te. Per me è un onore, una gioia che si rinnova ogni sera su quel palco. Vorrei abbracciarli tutti alla fine», il commento di Geppi Cucciari.

Dove trovare i biglietti

I biglietti per la stagione artistica del Verdi sono in vendita online sul circuito Vivaticket e nel botteghino del teatro Verdi, in corso Italia, aperto da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30 (tel. 0481/383602).