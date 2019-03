Design e cucine: Zanutta apre uno store dedicato al mondo dell’interior design

TRIESTE - Zanutta spa torna a investire nel capoluogo giuliano, inaugurando, venerdì 29 marzo, il suo ventiquattresimo punto vendita nella centralissima via San Francesco, al civico 40/a. Dalle ore 17.30 ci sarà la possibilità di toccare con mano la qualità dei prodotti selezionati da Zanutta per rendere lo spazio cucina accogliente e esclusivo. Ci sarà anche la possibilità di assistere a uno showcooking d’eccezione: a scendere in pista sarà l’esclusivo chef di Eataly.

Terzo punto vendita a Trieste e dintorni

Ancora una volta Trieste si conferma una città strategica per l’azienda, che oltre alla filiale di San Dorligo della Valle e di via Carnaro (punti di appoggio privilegiati per tutti coloro che vogliono costruire, ristrutturare o arredare casa), ora ha trovato spazio in centro con uno store totalmente dedicato al mondo dell’interior design e dell’arredamento, specializzandosi nella vendita di cucine a Trieste. Sempre più casa a 360° e sempre più progettazione di interni nell’orbita Zanutta, più di 300 mq espositivi, oltre a un servizio professionale di consulenza e progettazione fornito da un team specializzato. Che sia grande e spaziosa, o piccola e stretta, che sia una cucina moderna o classica i designer Zanutta sapranno affiancare i clienti nella scelta e nella progettazione della cucina da vivere!

Un approccio sartoriale

«Siamo convinti – spiegano dall’azienda – che la cucina debba necessariamente adattarsi allo stile di vita e alle esigenze di chi la vive ogni giorno. Il nostro approccio è sartoriale, nei nostri show room stile e creatività si fondono, per dar vita a un progetto su misura, dove grazie a soluzioni ergonomiche e funzionali, le forme e materiali si combinano in perfetta armonia con pavimenti e rivestimenti». Zanutta è un’azienda storica e ben radicata nel Triveneto, che può contare anche su un atelier a Parigi.