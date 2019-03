Rintracciati e denunciati gli autori della 'spaccata' avvenuta in un bar di piazza Oberdan

TRIESTE - Sono stati rintracciati e denunciati i due autori della 'spaccata', avvenuta la scorsa notte in un bar di piazza Oberdan. Si tratta di due cittadini iracheni, B.M, nato nel 1991, e G.R., nato nel 1995, individuati a seguito delle immediate indagini realizzate dalla squadra volanti in concorso con il Reparto prevenzione crimine di Padova, che da mesi collabora con la Polizia di Stato di Trieste nel controllo del territorio giuliano.

I due uomini sono stati fermati a seguito di un controllo effettuato presso le due strutture d’accoglienza poste in via Timeus e di Opicina.