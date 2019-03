Arriva a teatro sabato 30 marzo 'L'illusionista' di Luca Bono

GRADISCA D'ISONZO - Grande attesa al nuovo teatro comunale di Gradisca d’Isonzo per lo spettacolo ‘L’illusionista’ che vedrà protagonista il giovanissimo Luca Bono, sabato 30 marzo alle 21.

Lo spettacolo

Durante lo show Bono ripercorre con sincerità e passione il proprio percorso umano e professionale, tra grandi illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico, una formula originale e inedita per i palcoscenici teatrali che stupisce, emoziona, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età. Lo spettacolo sarà diretto dal maestro internazionale del quickchange Arturo Brachetti che di Luca è anche direttore artistico. «Si è deciso che piuttosto che indossare maschere – spiega il protagonista - e quindi recitare la parte del mago o andare a creare un personaggio era meglio restare me stesso così sono più naturale e mi viene più facile». Quindi dimenticate il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Luca Bono è sì uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali. In scena, quindi, assisteremo ad un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo.

Il protagonista

Non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di uno lavoro teatrale autobiografico sorprendente che attraverso la magia veicola un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni; allenamento, determinazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli che la vita ci riserva e aiutarci a realizzare anche i desideri più impensabili. 'L’Illusionista' propone la grande magia rivisitata da un giovane artista: un ex corridore di go kart, che, a seguito di un incidente, e incuriosito dal fratello maggiore Davide, si avvicina al mondo magico scoprendo un universo artistico e culturale impensato. Quasi inconsapevolmente, in pochissimi anni, Luca Bono passa così dal sottoscala del circolo magico torinese alle grandi platee internazionali. All’apertura del sipario le arti magiche trasformeranno la sua normalità in una dimostrazione di talento e in un caleidoscopio di sorprendenti effetti conditi con lo stile personale e accattivante proprio di Luca Bono. Al suo fianco Sabrina Iannece, artista ed assistente che da cinque anni lavora al suo fianco e che in questo spettacolo è co‐protagonista.

Dove trovare i biglietti?

L’Illusionista è uno spettacolo unico che emozionerà gli adulti e allo stesso tempo coinvolgerà e divertirà i più giovani, che potranno così lasciarsi trasportare in un mondo di pura illusione, in cui sarà davvero difficile distinguere i confini tra realtà e apparenza. In alcuni momenti lo spettacolo si avvale di filmati e proiezioni su grandi schermi (gestiti in collaborazione con Acuson) attraverso i quali il pubblico, anche più lontano, potrà rendersi conto che davvero 'non c’è trucco e non c’è inganno' e che il close up e la prestidigitazione, sono tecniche di pura maestria e non consentono di celare trucchi. I biglietti saranno disponibili sabato 30 marzo dalle 10.30 alle 12.30, e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.