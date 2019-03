Domenica 31 marzo riaprirà il 'Faro della Vittoria' per la stagione 2019

TRIESTE - Domenica 31 marzo dalle 10 alle 19 il faro della Vittoria inaugurerà la stagione 2019 riaprendo i battenti e riprendendo, come sempre a ingresso gratuito e senza alcuna prenotazione, ad accogliere i visitatori.

Le aperture fino al prossimo 4 novembre saranno le seguenti: aprile, maggio, giugno e settembre il venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. A luglio e agosto dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; a ottobre il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre dal 9 al 13 ottobre, in occasione della Barcolana, l’orario di apertura sarà dalle 9.30 alle 17.30. Per quanto riguarda novembre rimarrà aperto dal 1 al 4 dalle 9.30 alle 16.30. Ci saranno anche delle aperture straordinarie con orario continuato dalle 10 alle 19 il 31 marzo, il 22, 23, 24 e 25 aprile, il 1 e 2 maggio e il 15 agosto. A ogni apertura pomeridiana si terrà una visita guidata gratuita della durata di 30 minuti, sino a esaurimento posti, per un massimo di 15 persone. L’ultimo ingresso al Faro è consentito 30 minuti prima della chiusura.