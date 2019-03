Salute: nasce 'Sesamo', il portale informatico per l'accesso a servizi e al fascicolo sanitario

TRIESTE - L'accessibilità, per i cittadini e gli operatori, al fascicolo sanitario personale rappresenta un'innovazione che consentirà di avvantaggiare la salute delle persone, dando modo ai medici di consultare nell'immediato, anche nelle emergenze, tutti i dati del paziente per poter formulare al meglio eventuali diagnosi e terapie.

Il nuovo portale

Questo il concetto espresso oggi dal governatore della regione Friuli Venezia Giulia nel corso della presentazione del portale informatico Sesamo (Servizi salute in mobilità) che mette in rete, oltre al fascicolo elettronico, anche una serie di servizi erogati al cittadino in ambito sanitario. Il massimo rappresentante dell'amministrazione regionale, accompagnato dal vicegovernatore con delega alla salute, sottolineando come questo rappresenti il punto di partenza e non l'arrivo, ha affermato che l'uso della piattaforma per l'erogazione dei servizi comporterà anche un risparmio della spesa, dal momento che sarà possibile, proprio in virtù dell'istantaneo flusso informativo, evitare doppioni di esami diagnostici o di analisi in tempi ravvicinati. Consapevolmente al fatto che si tratta dell'inizio di un percorso e che quindi siamo di fronte alla costruzione di un progetto innovativo che dovrà fisiologicamente superare diversi ostacoli per la sua completa e diffusa applicazione, i vertici regionali hanno rimarcato come con questo portale la pubblica amministrazione andrà a ridurre gli sprechi, offrendo al cittadino un concreto risparmio di tempo nelle operazioni di sportello.

Le novità

Nel dettaglio, per quel che riguarda il fascicolo sanitario, una volta entrati nella piattaforma - tramite Spid (Identità digitale di Poste italiane) o tessera sanitaria con lettore smart card - bisogna sottoscrivere l'informativa sulla privacy per poter consultare le informazioni della propria storia clinica o del profilo sanitario sintetico e dare l'assenso per rendere questi dati condivisibili alla rete degli operatori. Relativamente invece alla parte riservata ai servizi ad accesso veloce, sarà possibile prenotare una prestazione, pagare il ticket, ritirare un referto, verificare i tempi di attesa in pronto soccorso, ricercare una farmacia aperta o il foglietto illustrativo di un farmaco e verificare orari e recapito di medici e pediatri. La Regione, infine, ringraziando per il loro lavoro tutti gli operatori impegnati nel sistema sanitario, ha individuato come obiettivo primario quello di educare i cittadini del Friuli Venezia Giulia all'utilizzo del nuovo portale, a beneficio degli stessi utenti che non saranno più costretti a muoversi fisicamente, ma saranno documenti e informazioni a farlo sulla rete. L'indirizzo del portale, accessibile da oggi, è www.sesamo.sanita.fvg.it.