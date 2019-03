Venerdì 29 marzo si presenta 'L’altra metà del Jazz' di Gerlando Gatto

MONFALCONE – Dopo il successo delle due ristampe del primo libro 'Gente di Jazz', ritorna nelle librerie Gerlando Gatto, con 'L’altra metà del Jazz', pubblicato nuovamente per i tipi di KappaVu / Euritmica Edizioni. Il volume, dopo l’anteprima al salone internazionale del libro di Torino e le presentazioni di Roma, Udine, Milano e Catania, sarà illustrato venerdì 29 marzo 2019, alle 18, alla libreria Ubik Rinascita di Monfalcone, alla presenza dell’autore, della vocalist e scrittrice Enrica Bacchia (una delle musiciste intervistate), di Giancarlo Velliscig direttore artistico di Euritmica e di altri ospiti speciali a sorpresa, ingresso gratuito!

Il libro

Gatto è tra i più importanti giornalisti e critici musicali jazz italiani, nonché direttore responsabile del portale nazionale da lui stesso fondato 'A proposito di Jazz - www.online-jazz.net' .Dopo la raccolta di interviste 'Gente di Jazz' in cui il giornalista ci ha fatto scoprire aspetti artistici ed umani di una nutrita schiera di musicisti, tutti protagonisti in varie edizioni del festival Udin&Jazz, casualmente tutti maschi, questa nuova pubblicazione racchiude una serie di interviste raccolte nel ricchissimo panorama del jazz al femminile nazionale e internazionale. Donne che amano il jazz, lo vivono e ne fanno territorio in cui esprimere una creatività intensa e spesso dirompente, attraverso scelte anche non facili come affiora chiaramente da molte di queste interviste. Non solo cantanti, ma molte strumentiste, compositrici, arrangiatrici, vere protagoniste del jazz moderno in cui hanno trovato una loro forte dimensione con personalità, capacità, determinazione e con una profondità che può emergere solo dall’'Altra Metà del Jazz'. Trenta interviste a personaggi assai noti – e meno noti – tutti accomunati dall’essere donna e, in quanto tali, dall’avere una storia da raccontare, da rivivere assieme al lettore. La prefazione è a cura della giornalista Rai Claudia Fayenz e tra le musiciste intervistate figurano Dee Dee Bridgewater, Chiara Civello, Rita Marcotulli, Petra Magoni, Sarah Jane Morris, Tiziana Ghiglioni e molte altre; alcune delle interviste non erano mai state pubblicate, come quella a Dora Musumeci, una delle prime pianiste jazz in Italia, scomparsa nel 2004.