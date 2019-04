Riconfermato Gialuz alla presidenza del direttivo Svbg

TRIESTE - Domenica 31 marzo, la Società velica di Barcola e Grignano ha rinnovato il proprio consiglio direttivo. La lista guidata dal presidente uscente, Mitja Gialuz, e composta da Mauro Parladori, Tullio Bontempo, Mauro Nordio, Alessandro Bonifacio, Fabio Bignolini, Jimmy Patrizio, Luciano Primosi e Flavia Bottaro ha ottenuto 191 voti sulle 210 schede totali, di cui 196 valide. Il team di Gialuz, al suo terzo mandato come presidente della Svbg - la società velica organizzatrice della Barcolana di Trieste - si compone anche, secondo le metodologie di elezione previste dallo statuto, di ulteriori due eletti: Dean Bassi e Stefano Nursi.

La dichiarazione

Il nuovo direttivo della Svbg sarà chiamato a organizzare le prossime tre edizioni della Barcolana, e resterà in carica fino al febbraio del 2022. «Voglio ringraziare i soci della Svbg - ha dichiarato Gialuz - a nome di tutto il consiglio direttivo per la fiducia che ci è stata accordata. Si tratta di un team che vede 9 conferme su 11 componenti il direttivo. Ringrazio Miro Cernaz e Dario Sculin che hanno lavorato con noi nel precedente mandato, e do il più caloroso benvenuto a due nuovi dirigenti: Fabio Bignolini e Stefano Nursi. Il nostro compito - ha concluso Gialuz - è quello di organizzare la Barcolana, ma anche e soprattutto sviluppare tutte le attività sociali che rendono grande, inclusiva e unica la nostra Svbg».

Il consiglio

Il primo consiglio direttivo si svolgerà nel pomeriggio del 1 aprile. Gli incarichi come previsto dallo statuto, sono già stati assegnati: confermati i ruoli di vicepresidente per Mauro Parladori, di segretario per Nordio, tesoriere per Bontempo direttore sportivo giovanile per Bonifacio, direttore sede per Patrizio; nuovi incarichi per Bottaro (relazioni pubbliche), Bignolini (direttore sportivo alto mare) e Primosi (direttore mare). Bassi si occuperà specificatamente dei temi sportivi collegati a Barcolana, mentre Nursi seguirà i progetti di sviluppo della sede sociale. L’assemblea ha anche approvato il bilancio consuntivo 2018 e il preventivo 2019.