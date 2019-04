Arrestati tre cittadini turchi nella struttura ricettiva di via Ghega

TRIESTE - Domenica mattina la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto due cittadini turchi: M.U.K., nato nel 1998, e T.N., nato nel 1991.

I due sono stati rintracciati all’interno di una struttura ricettiva di via Ghega assieme a un cittadino turco, privo di documenti e risultato essere irregolare. Dai riscontri e dagli accertamenti effettuati dagli operatori della squadra volante, M.U.K. è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione, mentre T.N. – che aveva esibito una carta d’identità slovena falsa – per il possesso e l’esibizione della stessa. Accompagnati in Questura, dopo le formalità di rito, i due sono stati condotti presso la locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.