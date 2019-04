Scuola, Fvg: 2 milioni di euro per il potenziamento degli organici

TRIESTE - Sarà siglata a breve tra regione Friuli Venezia Giulia e Ministero dell'istruzione una convenzione per potenziare gli organici della scuola. In base a questo accordo, il primo del genere, la Regione, pur non avendo competenza diretta, metterà in campo oltre due milioni di euro e si impegna a sostenere il mondo della scuola laddove si manifestano le maggiori carenze.

Il finanziamento

Lo ha confermato l'assessore regionale all'istruzione replicando ad una interrogazione a risposta immediata. In dettaglio, l'intesa prevede finanziamenti pari a 800mila euro per consentire assunzione di dirigenti scolastici e responsabili dei servizi generali e amministrativi. Inoltre la Regione trasferirà, mediante la formula del distacco, dieci propri dipendenti all'ufficio scolastico regionale. Infine si prevede l'assunzione di personale Ata e insegnanti di sostegno a tempo indeterminato con un impegno di spesa della Regione pari a 1,2 milioni. Nella risposta è stato anche ricordato che è in fase di attuazione il concorso straordinario bandito dal Ministero e gestito dall'ufficio scolastico per docenti di scuola primaria e di scuola dell'infanzia a cui partecipano circa ottocento persone, con immissione in ruolo da settembre 2019. Sono inoltre previsti prossimi concorsi per le scuole secondarie di primo e di secondo grado da bandire non appena si conosceranno i posti disponibili a seguito dell'acquisizione delle domande di pensione.