Dal 7 aprile al 2 giugno sei passeggiate tra Carso triestino e goriziano

TRIESTE - Dal 7 aprile al 2 giugno la cooperativa Curiosi di Natura propone 'Piacevolmente Carso - primavera', sei passeggiate naturalistiche, culturali ed enogastronomiche in differenti località del Carso triestino e goriziano. Adatte anche a persone poco allenate, si terranno le domeniche e a Pasquetta dalle 9.30 alle 13, e il 2 giugno fino alle 17.

Gli itinerari

Si spazierà tra panorami e fioriture del Carso costiero e interno, tra Santa Croce, il sentiero Riselce di Sgonico, il parco della Grande Guerra di Monfalcone, i boschi di Repen e la rocca di Monrupino, il monte Carso in Slovenia, e dai boschi di Basovizza alla cima del Monte Cocusso. Le guide di Curiosi di Natura illustreranno flora, fauna e geologia del Carso, assieme a letture dal vivo su storia, cultura e tradizioni locali. Ogni giorno vi sarà la possibilità di effettuare delle degustazioni dai ristoratori di 'Sapori del Carso' con un buono sconto del 10%, consegnato ai partecipanti. Le uscite sono su itinerari facili, prevalentemente pianeggianti, per persone di tutte le età. Moderatamente più impegnativa solo l’escursione del 2 giugno sul monte Cocusso, di una giornata e su un dislivello di 334 metri. L'iniziativa si svolge nell’ambito della 'Primavera della Mobilità Dolce', promossa in Italia dall’alleanza per la Mobilità Dolce, con l’adesione delle più importanti associazioni nazionali e realtà impegnate sul tema.

La prima escursione

La prima uscita si terrà domenica 7 aprile, dalle 9.30 alle 13, sul ciglione carsico tra Santa Croce e Trieste, un percorso panoramico fra le fioriture di primavera, con sosta alla vedetta Slataper con letture dal vivo. Il ritrovo sarà alle 9.10 a Santa Croce, sulla strada provinciale n. 1 al bivio per Bristie. È raccomandata la prenotazione. Altre informazioni e prenotazioni su www.curiosidinatura.it, alla mail curiosidinatura@gmail.com e al cell. 340.5569374

Le altre passeggiate

Le escursioni successive si terranno dalle 9.30 alle 13, con ritrovo venti minuti prima al punto di partenza, lunedì di Pasquetta, 22 aprile sul sentiero Riselce, a Sgonico, tra landa carsica e boschi, fino a una delle doline più spettacolari del Carso triestino, con pareti a strapiombo di 40 metri. Ritrovo in piazza del Municipio, a Sgonico. Domenica 28 si visiterà invece il parco della Grande Guerra di Monfalcone: fra pinete e prati, fino alla Rocca che domina pianura e Carso. Nella pace del verde, tra i resti delle trincee, letture di testimonianze sulla Grande Guerra. Ritrovo al Municipio di Monfalcone. Domenica 12 maggio si andrà da Repen alla rocca di Monrupino, tra boschi di querce e pini, fino alla Rocca con il santuario e ai torrioni, spettacolari rocce di 10 metri originate dalla corrosione della pioggia. Con letture dal vivo. Ritrovo nella piazza di Repen. Domenica 19 sarà la volta dell'escursione sull’altipiano del monte Carso e di Ocisla: tra le fioriture della landa, i ginepri contorti dal vento e con uno spettacolare panorama sulla val Rosandra, il mare e l’Istria. Ritrovo al Cimitero di Dolina (San Dorligo).

La chiusura

Domenica 2 giugno infine si terrà l'escursione 'slow' di una giornata, dalle 9.30 alle 17, da Basovizza al monte Cocusso. Tra boschi, doline e pascoli, fino alla cima più alta del Carso triestino, con un’ampia vista dal mare alla Slovenia. Pranzo libero (al sacco, o in rifugio) e ritorno a Basovizza su un percorso diverso dall’andata. Ritrovo alle 9.10, al parcheggio del sentiero Ressel, a Basovizza. Quote di partecipazione: 8 euro gli interi (il 2 giugno 12 euro); 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. Sono consigliate scarpe da trekking o con suole antiscivolo. Le comitive possono prenotare anche in altre date: informazioni e itinerari su www.piacevolmentecarso.it