Minacce, pugni e sputi contro la polizia: denunciata una coppia

TRIESTE - Nel pomeriggio del 3 aprile la Polizia di stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica una coppia per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Pugni, schiaffi e sputi

Si tratta di R.H., nato a Portogruaro (Ve) nel 1979 e residente in città, e di R.G., nata a Bollate (Mi) nel 1980 ugualmente residente nel capoluogo giuliano, denunciata inoltre per lesioni. I due, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale sono stati anche sanzionati amministrativamente), stavano discutendo animatamente e insultavano i passanti. All'arrivo della squadra volante la donna era distesa a terra in piazza Dalmazia, mentre l’uomo li ha insultati, oltraggiati e minacciati, così come la donna una volta ripresasi. Questa, inoltre, ha cercato di colpirli con pugni e schiaffi e ha sputato contro un agente. Accompagnati a fatica in Questura, dopo le formalità di rito, i due sono stati denunciati.