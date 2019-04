Estate 2019: nuovi collegamenti con Olbia e Alghero

RONCHI DEI LEGIONARI - Novità in arrivo a Trieste Airport, dove Alitalia effettuerà collegamenti settimanali da e per la Sardegna nei mesi estivi. Le due città sarde entrano a far parte del network delle destinazioni di Trieste Airport, salgono così a 25 le città servite dallo scalo del Friuli Venezia Giulia arricchendo l’offerta con due collegamenti prestigiosi e particolarmente richiesti dai passeggeri.

A partire dal 6 luglio e fino al 15 settembre, Alitalia opererà il collegamento per Olbia e, ad agosto, sarà attivo anche quello per Alghero. La destinazione Olbia sarà operata con due frequenze settimanali, il sabato e la domenica con partenza da Trieste alle 15.20 nei mesi di luglio e settembre. Le frequenze verranno poi potenziate con 4 voli settimanali nel mese di agosto nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Il collegamento Trieste – Alghero verrà operato dall'1 al 31 agosto con 3 frequenze settimanali, il martedì, giovedì e sabato. I voli saranno in vendita da giovedì 4 aprile su www.alitalia.com.