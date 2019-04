Al via i festeggiamenti per i 50 anni di attività del Burlo Garofolo

TRIESTE - Dal 4 al 6 aprile tre giorni di eventi per festeggiare i 50 anni dal riconoscimento del carattere scientifico dell'Irccs del Burlo Garofolo di Trieste con l'obiettivo di avvicinare l'ospedale ai cittadini e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla ricerca scientifica che l'istituto sta portando avanti a favore di donne e bambini.

I festeggiamenti

«Siamo orgogliosi e fieri di poter festeggiare 50 anni di impegno, dedizione e sviluppo della ricerca scientifica di un Ospedale così importante per Trieste, per il Friuli Venezia Giulia e per l'Italia», ha detto il Commissario straordinario ad interim dell'Irccs Burlo Garofolo, Serena Sincovich, presentando la manifestazione. Oltre all'apertura di un punto informativo in Piazza della Borsa (fino a sabato) al cui interno saranno ospitati diversi appuntamenti previsti una serie di incontri aperti al pubblico e dedicati alla ricerca. Tra gli ospiti, Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano e Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità.