Emigrazione, Roberti: «La Regione darà un maggior sostegno a 'Corso Origini'»

TRIESTE – Il 18esimo Corso Origini Italia, master in Export Management e sviluppo imprenditoriale sottotitolato 'Dalle memorie del passato alle sfide del presente e alle speranze del futuro', si è concluso domenica 7 aprile al Mib di Trieste con la premiazione dei tre migliori progetti realizzati e la consegna dei diplomi a tutti i diciotto partecipanti, giovani discendenti di emigrati italiani (molti dei quali originari del Friuli Venezia Giulia), provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Stati Uniti, Sudafrica e Uruguay, che hanno completato un percorso di cinque mesi tra apprendimento teorico in aula e stage operativo presso aziende interessate ad espandere od ottimizzare la propria attività all’estero.

La dichiarazione

«La Regione – ha evidenziato l’assessore ai corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, presente alla cerimonia - crede molto in questa iniziativa che valorizza le peculiarità e il substrato economico di un territorio che, tra dopoguerra e post terremoto, ha subito ondate emigratorie importanti al punto che, allo stato attuale, sono più i friulgiuliani radicati altrove, in tutti i cinque continenti, che quelli residenti in regione». «Grazie all’eccellente lavoro di collante delle sette associazioni riconosciute – ha sottolineato Roberti – possiamo mantenere rapporti che, attraverso il 'Corso Origini', garantiscono accrescimento professionale a coloro i quali hanno radici italiane e sviluppi bilaterali concreti a tutto vantaggio dell’economia nazionale e regionale». «Ecco perché – ha concluso l’assessore – nella legge di stabilità 2019 abbiamo provveduto ad aumentare di oltre il 40% il sostegno al Corso Origini, certi anche della necessità di garantire solidità e continuità alla programmazione di quella che è una delle realtà in grado di creare maggiori opportunità di relazioni oltre che di conoscibilità e promozione dei nostri territori». Erano presenti all'evento anche il direttore del Corso Origini, Stefano Pilotto, il direttore scientifico e al consigliere delegato del Mib, Vladimir Nanut e Claudio Sambri e il vicepresidente dei Giuliani nel Mondo, eugenio Ambrosi.

I premiati

I tre progetti di espansione nei mercati di riferimento che sono stati premiati sono quelli dello statunitense Ryan Anthony Prosper (di famiglia laziale) per la Saratoga di Pordenone, della brasiliana Gabriela Carminatti (di famiglia sacilese) per la Biovalley Investments di Trieste e dell’argentina Florencia D’Alessandro (di famiglia abruzzese) per la Natuzzi Italia di Bari.

Hanno partecipato

Hanno preso parte al 'Corso Origini' 2018 anche Matias Rodrigo Barrera Garcia (proveniente dal Cile, di famiglia Piemonte, stage presso Acciaierie Bertoli Safau di Buttrio), Gregory Bitti da Vitoria (Brasile, Fvg, Wartsila di Trieste), Ana Carolina Cargnelutti (Argentina, Fvg, Cotton Club di Fabriano), Augustina Belen Castracane Felici (Argentina, Veneto, Gruppo vinicolo Santa Margherita di Fossalta di Portogruaro), Eliana Comesana (Uruguay, Piemonte, Bartolin Kemo di Porcia), Franco Renato Costa Cifuentes (Perù, Liguria, Illycaffè di Trieste), Josè Ramon Ferrari Fuentes (Messico, Fvg-Campania, Bazzara Espresso di Trieste), Enzo Forgiarini (Sudafrica, Fvg, Gruppo vinicolo Santa Margherita di Fossalta di Portogruaro), Gabriel Kummer Carrer (Brasile, Veneto-Fvg-Trentino AA, Dok Dall’Ava di San Daniele del Friuli), Laura Cristina Maffei (Brasile, Trentino AA, Gatto Astucci di Domegge di Cadore), Daniel Orlando Pena (Colombia, Calabria, Nmg Europe di Gorizia), Elena Pellizza Junyent (Uruguay, Lombardia, Gazel di Udine), Riccardo Romanelli Neto (Brasile, Emilia Romagna-Campania-Toscana, Roncadin di Meduno), Maicon Scarlotti Lucca (Brasile, Fvg, Orion Valves di Trieste) e Lorelay Eunice Vidoni (Argentina, Fvg, Calligaris di Manzano).