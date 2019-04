Al via sabato 13 aprile 'Gorizia Glamour'

GORIZIA - La giornata che non ti aspetti. L’appuntamento che ti permetterà di vedere con occhi diversi i tesori della tua città. Una festa di shopping, cultura e tradizione gastronomica, per ridare impulso a una Gorizia piena di perle da riscoprire e valorizzare assieme. Nell’ambito del progetto 'Pisus Let’s GO!' del comune di Gorizia con l’intervento a cura della Camera di commercio Venezia Giulia, tutto è pronto per 'Il Sabato Goriziano'.

L'evento

Sabato 13 aprile la città diventerà 'Gorizia Glamour' con in programma la sfilata delle collezioni primavera-estate 2019 in collaborazione con Federmoda Confcommercio Gorizia e con i negozi cittadini su una passerella di ventotto metri posizionata in corso Verdi. Saranno cinquanta gli outfit uomo e donna affidati a dieci modelle e modelli professionisti. corso Verdi avrà anche un’area di conversazione, allestita nella zona pedonale, che diverrà il fulcro delle proposte offerte da realtà culturali e associative cittadine.

La dichiarazione

«La Camera di commercio Venezia Giulia in collaborazione e coordinamento con il comune di Gorizia oltre ad intervenire su quelle che sono le azioni di animazione del centro cittadino, di supporto allo shopping (come ad esempio il concierge shopping) ha in cantiere anche iniziative per la promozione del territorio. Tra le attività previste, in calendario c’è anche un incoming di giornalisti che verranno a conoscere meglio Gorizia per poi poterne raccontare le peculiarità e attrattività, nonché un convegno conclusivo in cui andremo a tracciare azioni e risultati ottenuti». «Questa iniziativa rispecchia la Gorizia che ci piace, dove le varie realtà locali si mettono insieme per vivacizzare la città, con eventi che ne aumentando anche l'appeal - ha sottolineato il sindaco, Rodolfo Ziberna-. Trovo particolarmente interessante l'intreccio fra tante componenti, dalla moda alla musica, dall'enogastronomia al sociale, passando attraverso la cultura. E' senz'altro questa la Gorizia da far conoscere e promuovere».

L'arma vincente

Come evidenziato dal sindaco, quindi, l'arma vincente è la stretta collaborazione tra gli imprenditori aderenti, la comunicazione sinergica dell’offerta commerciale e culturale goriziana, un percorso di valorizzazione di spazi urbani con la 'scusa' della degustazione guidata, un’offerta coordinata nei ristoranti cittadini aderenti con anche aperitivi a tema nei pubblici esercizi. Punti di forza molteplici e funzionali alla creazione di un gruppo di lavoro coeso e coordinato in grado di dare contenuto anche ad altre iniziative ce in futuro verranno allestite.