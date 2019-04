La serie C maschile del Tennis Club Triestino batte l'Asd Corno di Rosazzo

TRIESTE - La serie C maschile del Tennis Club Triestino batte la formazione dell’Asd Corno di Rosazzo. In luce nei giorni scorsi i giovani del vivaio triestino, seguiti dal coach Jaka Bozic. Michelangelo Zvech Flaborea ripete il successo della prima giornata superando per 6-3 6-1 Tommaso Donda, mentre Jan Vehovec dopo 3 ore supera Yari Natali 6-3 4-6 7-6(2). Francesco Olivo si impone su Luca Sturmigh con il punteggio 6-2 6-1. A Pietro Pampanin spetta la sfida con Dino Marca. 6-1 6-2 il finale per il croato e punteggio di 3-1 per il Tct, dopo i quattro incontri di singolare previsti.

I doppi

Sul fronte dei doppi neppure la coppia Zvech Flaborea/Vehovec, vincente e decisiva nella prima giornata, riesce a contrastare Marca che, in coppia con il giocatore del vivaio del Corno Poiana, si impone con il punteggio di 6-2 6-3. Nell’ultimo doppio i due under triestini Pampanin ed Olivo vincono sulla coppia Natali/Gabelli. 7-6(4) 7-6(5). La formazione maschile tornerà nuovamente in campo a Padriciano domenica 14 aprile 2019 e chiuderà il girone eliminatorio con la trasferta a San Vito. Sempre domenica 14 ci sarà l'esordio in trasferta della femminile. Nei giorni scorsi grandi soddisfazioni per il club triestino anche grazie ai giovanissimi allievi della scuola tennis Tct, nei master finali dei campionati promozionali, nei piazzamenti nel Super Orange per Simone Pinzani (2011) e Matja Vatovec (2010) e per la vittoria finale nel Super Green per Matteo Sartore (2005).