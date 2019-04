Istruzione: più di 700 studenti da tutta italia per l'Open Day' dell'Università

TRIESTE - Provengono da diversi atenei fuori regione e sono arrivati a Trieste nella mattina del 10 aprile per partecipare alla giornata di orientamento dedicata alle lauree magistrali. Da Napoli a Milano, da Bologna a Torino, sono oltre 700 gli studenti che nell'aula magna dell'Università si sono confrontati con coordinatori, docenti e tutor in colloqui individuali per avere qualche informazione in più sul percorso di studi da intraprendere dopo la laurea triennale.

L'offerta formativa

Un 'Open Day' durante il quale gli studenti hanno conosciuto l'offerta formativa dell'ateneo e partecipato a presentazioni ad hoc dedicate ai corsi magistrali. Da ingegneria clinica a psicologia, da linguistica a strategia e consulenza aziendale, i desk informativi hanno risposto alle richieste dei ragazzi. «Oltre a dettagli tecnici relativi a iscrizione e crediti formativi - spiegano gli addetti ai desk - gli studenti hanno chiesto soprattutto informazioni sugli sbocchi professionali. Segno che guardano già con determinazione al loro futuro"