Al via mercoledì 17 aprile il 'Recruiting Day' dell’azienda Monte Carlo Yachts

MONFALCONE - Mercoledì 17 aprile 2019 si svolgerà presso il Museo della cantieristica di Monfalcone in via del Mercato numero 3 il 'Recruiting Day' dell’azienda Monte Carlo Yachts, eccellenza italiana nella produzione di yacht a motore di lusso e parte del gruppo francese Bénéteau, leader mondiale nella produzione di barche a vela e a motore.

L'azienda

Fondata nel 2008, Monte Carlo Yachts è un'azienda fortemente innovativa, nata dall'unione del meglio del Made in Italy e dal 'know-how' industriale del Gruppo. Nel corso di oltre un decennio, la Monte Carlo Yachts ha sviluppato una gamma di modelli iconici, frutto dell’incontro con lo studio di design Nuvolari Lenard, punto di riferimento per il design navale a livello internazionale e per la creazione di mega yacht. La gamma attuale include sette modelli vincitori di molteplici riconoscimenti internazionali e prevede l’inserimento nell’arco dell’anno nautico in corso di tre nuovi modelli 'MCY 66', 'MCY 70' e 'MCY 76'.

Le richieste

L’evento, organizzato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con il comune di Monfalcone, è un’importante iniziativa per la Monte Carlo Yachts al fine di rappresentare l’investimento costante del Gruppo Bénéteau e dell’azienda sul territorio e di presentare le figure professionali ricercate. Le figure richieste sono: idraulici navali, elettricisti navali, montatori meccanici, falegnami, addetti al premontaggio, allestitori navali, addetti alla tappezzeria, posatore di marmi, addetti alla movimentazione.

Il 'Recruiting Day'

Durante il 'Recruiting Day' sarà possibile conoscere nel dettaglio la realtà aziendale e sostenere direttamente i colloqui di selezione sia con l’ufficio del personale di Monte Carlo Yachts sia con gli operatori della regione Friuli Venezia Giulia. Per agevolare la partecipazione dei candidati, il 'Recruiting Day' è articolato su due turni: la mattina dalle 9 alle 13 per alcune figure professionali e il pomeriggio dalle 14 alle 17 per altri profili. Il calendario dell’evento è disponibile sul sito della Regione, l'accesso è libero ma è obbligatoria l'iscrizione a una delle due fasce orarie collegandosi a: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=14021