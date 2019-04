Economia: la valutazione del rating Fvg passa alla società Fitch

TRIESTE - Per le future valutazioni della sua stabilità e solidità finanziaria la Regione si affiderà alla società Fitch. L'Amministrazione regionale, come annunciato a novembre dello scorso anno attraverso l'assessore alle finanze e al patrimonio, ha avviato una gara per l'assegnazione del servizio (in passato affidato alla Standard & Poor's) dalla quale è risultata vincitrice Fitch.

Il cambio

Il cambio di soggetto valutatore consentirà di valorizzare al meglio la condizione economica e finanziaria della nostra Regione. Il rating assegnato dalla Standard & Poor's, seppur estremamente positivo, era comunque influenzato dal giudizio complessivo attribuito dalla società in ambito nazionale. Pur avendo un rating intrinseco di livello AA (il rating che sarebbe stato attribuito all'ente in assenza del limite massimo fissato da quello statale), ovvero 6 livelli sopra la valutazione generale del Paese, formalmente il giudizio sulla nostra Regione non poteva superare quello italiano. Al contrario i criteri di operatività della Fitch comportano una metodologia di valutazione che può, se sussistono le condizioni, portare all'attribuzione di un rating superiore rispetto a quello dello Stato, fino ad un massimo di tre livelli. La gara, che prevede la stipula di un contratto annuale del valore di 32mila euro più iva (con un risparmio per la finanza pubblica), si è appena conclusa e la Fitch emetterà la nuova valutazione nei prossimi mesi, indicativamente entro giugno.