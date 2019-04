Miramare: il programma tv 'Secrets d’histoire' dedicherà una puntata al famoso castello

TRIESTE - Il castello di Miramare e la storia dei regnanti che lo hanno abitato saranno presto presentati anche al grande pubblico francese grazie a una trasmissione che oltralpe gode di largo successo. Per tutto il giorno del 12 aprile, infatti, il castello è stato il set delle riprese per la trasmissione 'Secrets d’histoire', uno dei programmi di punta di France 2, il primo canale di France Télévisions, il gruppo della Tv di Stato e rappresenta il primo canale pubblico per ascolti.

Il programma

'Secrets d’Histoire' è, per il tipo di trasmissione, il corrispettivo francese di 'Ulisse, il piacere della scoperta' che ha girato lo scorso ottobre una puntata a Miramare. Il programma francese è presentato da Stéphane Bern che oggi a Miramare era presente con il suo staff al completo. In Francia è un personaggio pubblico molto noto, una vera e propria 'icona pop della divulgazione' proprio come Alberto Angela in Italia, anche perché ha ricevuto un incarico ufficiale dal presidente Macron per la tutela del patrimonio storico francese. Ogni numero di 'Secrets d’Histoire' traccia la vita di una grande persona nella storia e mette in evidenza alcuni dei siti più emblematici del patrimonio culturale.

La dichiarazione

«Siamo molto felici di aver ospitato questa grande produzione che consentirà ai francesi di conoscere Trieste, Miramare e il suo castello – ha detto la direttrice Andreina Contessa -. La puntata svelerà una parte poco conosciuta e indagata della storia di Miramare avvalendosi di storici dell’arte e studiosi ai quali è stato dato il nostro supporto di ricerca. È stata l’occasione per noi di estrarre dai depositi materiali poco studiati o del tutto misconosciuti e di approfondire le nostre conoscenze sulle collezioni di Miramare. L’interesse di France 2 è un’ulteriore conferma di come Miramare rappresenti un polo di attrazione culturale e turistica esclusivo per l’intera regione». La puntata di 'Secrets d’Histoire' girata a Miramare verrà trasmessa di domenica pomeriggio questa estate. Le riprese sono state effettuate nelle diverse sale del castello e negli spazi esterni, pure con l’ausilio di un drone che rende le immagini particolarmente suggestive, con un focus particolare nel boudoir di Carlotta del Belgio che contiene molti dei suoi oggetti personali.