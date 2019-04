Arriva la mostra 'L’indispensabile superfluo. Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini'

GORIZIA - Se oggi sono considerati essenziali, quasi più dell’abito stesso, altrettanto importante fu il ruolo degli accessori di moda nei secoli passati: oggetti che sono stati veri e propri status symbol, capaci di rivelare non solo la classe sociale di appartenenza ma anche la personalità di chi li portava. Le collezioni Coronini, legate alle vicende di un’antica famiglia aristocratica, offrono un osservatorio privilegiato per scoprire come ogni epoca ebbe le sue 'icone di stile', con regole e cerimoniali che ne disciplinavano l’uso e condizionavano le abitudini della vita quotidiana. Dai ventagli ai cappelli, dai bastoni da passeggio alle 'galanterie', senza dimenticare guanti e borsette, gli accessori incisero su gusti, stile e comportamenti.

Dove e quando?

Un viaggio nel tempo che si potrà fare grazie alla mostra 'L’indispensabile superfluo. Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini', allestita dalla Fondazione Coronini Cronberg e visitabile nelle scuderie e nel palazzo di viale XX Settembre a Gorizia. L’esposizione è stata inaugurata venerdì 12 aprile alle 17.30 ed è visitabile da sabato 13 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 da mercoledì a sabato, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.