'Matite Vincenti' la premiazione domenica 14 aprile

MONFALCONE - Ultime battute e premiazioni in vista per il contest Matite Vincenti al Belforte di Monfalcone. Protagoniste sono state le scuole del territorio che attraverso una mostra di disegni all'interno del centro commerciale, hanno proposto in immagini il tema il 'mondo che vorrei'.

La premiazione

Dopo la raccolta dei voti assegnati dai visitatori e dalle visitatrici del centro, domenica 14 aprile si svolgeranno le premiazioni. Un cavalletto d'artista coperto da un telo rosso ospiterà il disegno finalista che avrà collezionato più voti, e che vincerà il premio di un buono spesa del valore di 300 euro spendibile in materiale didattico all'ipermercato Emisfero. La scuola più amata (ovvero l'istituto che avrà collezionato più voti) vincerà un’aula informatica composta da: lavagna interattiva, proiettore, PC e stampante. Dopo la premiazione di domenica, la clientela del centro potrà effettuare una donazione per 'acquistare' il proprio disegno preferito. Al termine del contest tutti gli istituti aderenti riceveranno l'ammontare delle donazioni raccolte a favore dei disegni dei propri alunni. Domenica, come tutti i fine settimana sarà attivo anche il crocevia e l’area libro per la promozione della lettura.